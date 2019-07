Uus optiline illusioon tekitab paraja peavalu: kas mererand või......

Selle foto postitas 2. juulil Twitteri kasutaja @nxyxm koos tekstiga «rand, ookean, taevas, kivid ja tähed». Ta lisas, et kes neid näevad, on kunstnikud.

Postitus jätkub, et asi on merest ja loodusest kaugel, sest tegemist on auto allosast tehtud fotoga, millel on näha ukse alumist poolt ja see uks vajab parandamist.