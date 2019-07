24-aastase naise 14 tükiks lõiganud paar väidab, et nad on süütud

Loofe'i mõrvas süüdistatavad on 52-aastane Aubrey Trail ja 25-aastane Bailey Boswell. Mõlemad kahtlusalused väidavad, et ei ole noore naise mõrvas süüdi. Trail ja Boswell väidavad mõlemad, et Loofe palus ennast grupiseksi ajal lämmatada, mille tagajärel naine suri.

Naise kehal olid aga mitmed sinikad ning marrastused, Loofe'i kõrvalest oli küljest rebitud.Pärast surma oli naine hakitud 14 tükiks ning politseil õnnestus Loofe tuvastada esialgu vaid tema vasakul käel oleva tatoveeringu järgi. Koroneri sõnul lõigati pärast naise surma välja ka tema keel ning kopsud. Loofe'i surma põhjuseks oli tõepoolest lämbumine.

See, et mõrva kahtlusalused süütust väidavad, ei ole aga ainus enneolematu asi, mis üle aasta kestnud kohtuistungil on toimunud. Kuu aega tagasi lõikas Trail tundmatu esemega kohtusaalis iseenda kõri läbi, karjudes vahetult enne, et: «Bailey on süütu ja ma nean teid kõiki!»

Trail jäi ellu ning ta viidi kiiruga haiglasse, ning mehe kohtuistung jätkub.

Praeguseks on paari vastu andnud tunnistuse kolm naist, kelle väitel meelitas meesterahvas neid Tinderis oma seksi haaremisse. Mees ütles neile, et on vampiir, ning ta suudab lennata ja mõtteid lugeda.

Kõik kolm tunnistajat väitsid, et neid prooviti värbata 2017. aasta juulist kuni novembrini. Mees nõudis, et teda kutsukse «issiks» ja naiste sõnul osalesid nad kõik eri aegadel temaga, ning koos teiste naistega, grupiseksis. Ühe tunnistaja sõnul kägistas Trail teda ühel korral püksirihmaga ning teisel korral lõi korduvalt, üle kümne korra, vastu pead.