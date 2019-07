Kontaktläätsedega duši all käinud meest tabas kohutav üllatus

Shrewsbury linnast pärit ajakirjanik ja jalgpallur Nick Humphreys ei teadnud, et kontaktläätsedega tasuks veest eemale hoida, vahendab Express & Star.

Möödunud aasta jaanuaris märkas Nick, et ta silm sügeleb. Alguses leevendasid valulikku sügelust silmatilgad, kuid arsti juures tehtud analüüsidega sai selgeks, et mehel on acanthamoeba keratiit.

Acanthamoeba on parasiit, mis võib vee kaudu silma pääseda. Eriti ohustab see läätsekandjaid, kuna kontaktläätsedest jäävad silma sageli imepisikesed haavad, mis teevad parasiidi jaoks silma pääsemise lihtsamaks.

Põrmustavast diagnoosist saati on Nickile tehtud kaks operatsiooni ja praegu ootab ta sarvkesta siirdamist. Doonoriks on surnud inimene, kelle sarvkestaga on kõik korras.

Nick kandis läätsesid, kuna talle ei meeldinud, milline ta prillidega välja nägi. «Kui oleksin teadnud, kui ohtlik on duši all läätsesid kanda, poleks ma neid kunagi kandma hakanudki,» rääkis noormees.

Enne põletikku käis Nick pidevalt jõusaalis ning mängis kolm korda nädalas jalgpalli, haiguse tagajärjel oli ta aga kuus kuud kodus ning kaotas eluisu. «Mulle meeldib väga mu töö, aga ma ei suutnud kodust välja tulla. Mu silm valutas nii väga ja lahkusin kodust vaid selleks, et haiglasse minna,» ütles mees.

Nicki suurim rõõm jalgpall tuli ka ränga põletiku tõttu unustada.

Prille oli Nick lühinägelikkuse pärast kandnud 4-aastasest saati, läätsesid otsustas kasutama hakata kuus aastat tagasi, et saaks mugavamalt sporti teha. «Tavaliselt läksin hommikul läätsedega trenni ja käisin enne tööleminekut duši alt läbi,» rääkis ta.

Praegu töötab Nick heategevusorganisatsiooniga Fight for Sight («võitlus nägemise eest»), selle nimel, et tõsta inimeste teadlikkust läätsede kasutamise ohtude osas.

Vaata pilti Nicki silmast SIIT. Ettevaatust, pilt võib olla häiriv!