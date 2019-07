Tallinna trollijuht jättis krampides sõitja abita: tõstke see naine välja!

30-aastane Marina kirjeldas Facebookis olukorda, kus Kaubamaja peatusest Mustamäe suunas sõitnud trollis tabas naisterahvast krambihoog. Postituse autorit üllatas kaasreisijate isekus, mistõttu otsustas ta juhtunust kirjutada.

Marina sõnul oli naine pärast krambihoogu segaduses ning vanem proua, kes teda esialgu aitas, ütles, et tal on kiire ja peab trollist maha minema. «Mul ka aega ei olnud, aga jäin edasi, helistasin kiirabisse ja seletasin olukorda,» kirjutas naisele appi tõtanud trollisõitja.

Marina palus ühel kaassõitjal troll peatuses kinni pidada, et saaks kiirabile täpse asukoha edastada, mispeale trollijuht ütles, et «tõstke see naine välja». Sama soovitas ka üks kaassõitja.

«Ma lihtsalt ei uskunud elu sees, et kui su silme all inimene kokku kukub, siis sa palud ta välja tõsta ja sinna jätta, ilma et lähed appi või kutsud kiirabi,» imestas Marina.

Linnatranspordi esindaja: trollijuhi käitumisele pole vabandust

Tallinna linnatranspordi kommunikatsioonijuhi Kaarel Kutti sõnul on kõikidel juhtidel kohustus tagada sõitjate turvalisus, sh pakkuda sõitjale kiiret ja adekvaatset abi terviserikke korral.

«Arvestades, et TLT busside, trammide ja tollibussidega liigub igal tööpäeval ligi 300 000 inimest, siis terviserikked meie sõidukites ei ole midagi erakordset ning juhte on koolitatud ja juhendatud sellistes olukordades adekvaatselt tegutsema,» ütles Kutti Elu24-le ning tunnistas, et juht eksis. «Terviserikkega sõitja abita jätmisele ei ole vabandust.»

Kutti selgitas, et juht pidanuks välja selgitama, mis juhtus, vajadusel ise kiirabi kutsuma ja trollibussi täpse asukoha edastama. Seejärel oleks juht pidanud erakorralisest olukorrast teavitama ettevõtte liikluskorraldajat, kes otsustanuks, kuidas lahendada ülejäänud trollibusside liiklus.

Kiirabi peaarst: nii palju ikka aega on, et kaasinimese elu säästa

Tallinna kiirabi peaarst Raul Adlas ütles Elu24-le, et krampides inimese tänavale tõstmisega riskitakse ta eluga. «Krambihoog võib lühikese aja jooksul uuesti tekkida ja järelevalveta isik seetõttu kannatada saada kasvõi näiteks auto ette kukkudes,» selgitas Adlas.

Kuna kiirabi saabub linnas mõne minutiga, ei saa Adlas kuidagi nõustuda trollijuhi otsusega naine tänavale tõsta. «Nii palju ikka aega on, et kaasinimese elu säästmiseks kulutada,» ütles peaarst.

Adlas selgitas, et krambid tekkivad sageli äkki ning viitavad tõsisele peaaju töö häirele. «Inimene kaotab teadvuse, kukub ning enamasti esinevad üle keha tõmblused. Sellel ajal isik ei hinga, on näost sinakas, suust võib tulla vahust sülge,» kirjeldas arst krambihoogu.