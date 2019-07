Murelik klient küsib: kas tõesti kannab Rimi kõlblikud tooted maha, kui triipkood ei tööta?

«Kui etiketil on tõesti võimatu näha realiseerimisaega või koostist, siis neid tooteid me enam kahjuks kliendile ei saa müüa. Tooted, mille pakend on rikutud, aga kaup korralik, lähevad Toidupangale.

Oluline on mainida, et kaup kantakse igal juhul maha, ka siis, kui see Toidupanka annetamisele läheb. Võimalik, et teenindaja rääkis toote mahakandmisest ja klient eeldas, et see tähendab äraviskamist. Jaekaubanduslikes terminites tähendab see riknenud pakendiga toodet, mille enamasti annetame säilivusaja sees Toidupangale.