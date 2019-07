Mis juhtus Kreetal konverentsil olnud ameeriklannast bioloogiga?

FOTO: via www.imago-images.de / imago images / momentphoto/Bonss/Scanpix

Kreeta saare politsei leidis naise surnukeha täna, 9. juuli hommikul Hania piirkonnas asuvast koopast, mis on Kolymvari külast, kus teda viimati nähti, 10 kilomeetri kaugusel.

Politsei ei ole surnukeha veel uurinud, kuid ta sportlik riietus viitab, et tõenäoliselt on see Eaton.