Video: perekond alustas «Kaklusklubi» keset lasterohket Disney lõbustusparki

Kaklus keset rahvastatud Disney lõbustusparki, mis leidis aset eelmisel nädalavahetusel, sai alguse ebaselgetel põhjustel. Kakluse keskmes olid kaks meesterahvast, kaks naisterahvast ning teised lõbustuspargi külastajad. Lisaks nägid kaklust pealt paljud lapsed, kellest osade nuttu on juhtunu videosalvestusel kuulda.

Videos on näha, kuidas vägivaldseks kujunenud kaklus saab alguse sõnelusest. Kaks meest hakkavad järsku üle lapsevankri kaklema, naisterahvas sekkub ning punases särgis meesterahvas hakkab hoopis teda lööma. Samal ajal viivad mitmed lõbustuspargi külastajadoma lapsed ohtlikust olukorrast eemale, kuid paljud jäävad õudusega kaklust vaatama.

Punases särgis vägivaldseks muutunud meesterahvas kordab kakluse ajal korduvalt, et: «ma olen valmis täna vangi minema!» Ta jätkab agresiivselt kaklust ning ründab ka teist naisterahvas, kuna arvab, et too ründas tema ema.