VIDEO «Seksi ja linna» staar Kristin Davis: mu tütart on ta nahavärvi tõttu kiusatud

54-aastasel Davisel on kaks tumedanahalist adopteeritud last, seitsmeaastane tütar Gemma Rose, kelle ta adopteeris 2011 ja 2018 adopteeritud poeg, kelle nime ta ei ole avaldanud, teatab eu.usatoday.com.

Näitlejanna sõnul sai talle kiiresti selgeks, et valgenahalise emana on tal keeruline kasvatada tumedanahalisi lapsi, sest ka 21. sajandil on rassimi ja eelarvamusi.

Davisel tulid pisarad silma, kui ta rääkis, mida ta väike tütar Gemma on oma nahavärvi tõttu pidanud kogema.

«Kui mu tütar oli alles beebi ja ma hoidsin teda süles, seostati teda ta nahavärvi tõttu korvpalliga. USAs levinud arvamuse kohaselt on tumedanahalised suurepärased korvapllurid. Nii mõnigi kommenteeris, et kas minu tütrest saab ka korvpallur. Kuidas nad julgevad arvata mu lapse kohta midagi ainuüksi nahavärvi põhjal?» küsis staar.

Davis meenutas veel teist juhtumit, milles ta last koolis grupi tüdrukute poolt tõrjuti. Ta läks õpetajatelt uurima, et milles probleem ja sõnas, et arvatavalt tütart kiusatakse ta nahavärvi pärast. Õpetajad sõnasid, et nende jaoks on kõik lapsed ühesugused ja kiusamist tuleb ikka ette. Näitlejanna arvates ignoreerisid õpetajad nahavärviprobleemi ja sellest tingitud kiusamist.

«Olen läbi oma tütre kogenud, kui julmad võivad inimesed olla. Arvan, et enamik tumedanahalisi on kiusamist kogenud ja see on väga karm,» jätkas näitlejanna.

Saatejuhi Jada Pinkett Smihi ema Adrienne Banfield-Jones küsis Daviselt, et kas kahe tumedanahalise lapse emana on ta saanud rohkem teadlikuks sellest, milliseid privileege on valgenahalistel.

Kristin Davis FOTO: Nancy Ostertag / Nancy Ostertag/Scanpix

«Valgenahalisena ei olnud mul varem rassilise diskrimineerimise kogemust, sest elasin üsna priviligeeritud elu. Üks asi on olla diskrimineerimise kõrvaltvaataja, midagi muud aga see, kui sinu enda lapsed satuvad nahavärvi tõttu kiusatavateks,» selgitas Davis.

Davise sõnul mõtleb ta nüüd rassilisele diskrimineerimisele sageli. Tal on tumedanahalisi sõbrannasid, kellelt ta saab nõu küsida, kui ta lapsed raskesse olukorda satuvad ja ta õpib iga päev midagi uut.

Banfield-Jones lisas, et Davisel võib olla väga raske kasvatada USAs tumedanahalist poega.

«Olen mures, kui kuulen tumedanahaliste noortega juhtunud karmidest asjadest. Üritan anda endast parima, kuid mure ei kao mitte kuhugi,» sõnas staar.

Davis rääkis juba 2016. aastal ühel New Yorgis toimunud sündmusel ajakirjanikele oma tumedanahalisest tütrest.

«Mul on tütar ja ma ei taha, et temaga midagi halba juhtuks. Olen kogenud, et kuna tal on tume nahk, siis osa inimesi üritavad teda halvustada ja ignoreerida. See teeb väga haiget,» teatas näitlejanna siis.

Davise sõnul on ta oma tütrele toonud eeskujuks kuulsaid ja tugevaid tumedanahalisi naisi nagu näiteks tennisist Serena Williamsit.

Serena Williams FOTO: Scanpix / ZUMAPRESS.com

«Sinu tumedad lokkis juuksed on ilusad ja sinu tumepruun nahk on ilus. Pea seda alati meeles,» ütles Davis oma tütrele.

Jada Pinkett Smith on Hollywoodi staari Will Smithi abikaasa. Neil on kaks last, 1998 sündinud Jaden Smith ja 2000 sündinud Willow Smith. Perre kuulub ka Will Smithi poeg varasemast suhtest, Trey Smith.

Will Smith ja Jada Pinkett Smith 2015 FOTO: LuMarPHOTO / AFF/PA Images/Scanpix