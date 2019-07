Robbie Williams meenutas, kuidas ta elas koos kummitusega

Staar on veendunud, et selles majas kummitab seni USA 1960. aastate folkrokkansambli The Mamas & the Papas liige Cass Elliot, teatab msn.com.

Elliot elas Williamsi nimetatud majas mitu aastat enne, kui ta 32-aastasena infarkti sai ja suri.

Williamsi sõnul ta tundis selle lauljanna vaimu kohe, kui ta sellesse majja esmakordselt astus.

«Elasin selles majas vaid kolm kuud, kuid Ellioti vaim ei andnud mulle rahu. Ma ütlesin talle, et tean teda seal olevat ja ma austan teda. Samas palusin, et ta austaks ka mind ja minu privaatsust. Kinnitasin, et ma ei karda teda ja tema ei pea kartma ka mind,» sõnas laulja podcast’is.

Williamsi sõnul käisid selles majas mitu sõpra külas, kes samuti tundsid midagi üleloomulikku.

Selles majas elas mõnda aega ka üks Williamsi sõpradest, kes vannitoas olles tundis kummitust. Sõber selgitas, et see tegelane üritas temaga suhelda.

«Hinge kohalolemist tundis samuti mu koer, kes ei leidnud seal majas rahu. Ta ajas pidevalt kedagi nähtamatut taga,» lisas Williams.

Robbie Williams 2009 MTV Europe Music Awards sündmusel FOTO: Yui Mok / PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Williams sai lõpuks parema koha elamiseks, kuid tal tekkis kolimisega raskusi, kuna kolimisfirma transpordimehed ei nõustunud teistkordselt majja sisenema, kuna nad nägid kummituslikku naist kiiktoolis istumas.

Robbie Williams elab koos oma naise Ayda Fieldi ja kahe lapsega Los Angelese jõukas linnaosas.

Kummitusmaja üüris ta aastaid tagasi näitlejalt ja stsenaristilt Dan Aykroydilt, kelle sõnul sai ta kummitusmajast idee teha film «Ghostbusters» (Tondipüüdjad). Ta mängib selles 1984. aasta filmis ühte peaosalist.

Kaader 1984. aasta filmist «Ghostbusters». Pildil Dan Aykroyd FOTO: CAP/MFS / Image supplied by Capital Pictures/Scanpix

Aykroyd sõnas 2013 antud intervjuus, et ta tunneb talle kuuluvas majas laulja Cass Ellioti vaimu kohalolekut.

