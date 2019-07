Video: Kevin Spaceyt ahistamises süüdistanud mees loobus süüdistusest

Spacey advokaatide sõnul on juba paar seksuaalse ahistamise süüdistust ära langenud, nüüd langes ka see tsiviilasi ning tõenäoliselt vabastab kohus Spacey süüdistusest, teatavad dailymail.co.uk ja supportkevinspacey.com.

21-aastane William Little süüdistas 59-aastast Spaceyt, et staar ahistas teda 2016. aasta juulis Massachusettsis Nantucketi baaris The Club Car.

Massachusettsis Nantucketis asuv baar The Club Car, kus näitleja Kevin Spacey väidetavalt ahistas 18-aastast noormeest FOTO: BRIAN SNYDER / REUTERS/Scanpix

Massachusettsi kohus palus Little’il olla kohtus tunnistajaks, kuid mees keeldus, kuna kartis, et sellel istungil võib saada avalikuks midagi sellist, mis näitab teda halvas valguses ja valetajana.

Üks neist asjadest on, et 2016. aastal 18-aastane Little valetas oma vanuse kohta Spaceyle öeldes, et on 23-aastane.

The Club Car omanik Joe Patorno kinnitas kohtus vande all, et Spacey ei ahistanud Little’it, vaid noormees niiöelda ujus staarile külje alla ja tahtis temaga suhelda.

Little saatis pärast väidetavat Spacey poolset ahistamist oma tüdruksõbrale ja sõpradele teate, et teda ahistati. Hiljem selgus, et mees eemaldas telefonist osa sõnumeid.

Uurijad kuulasid Little'i üle saamaks teada, kas ta on tõendusmaterjaliga manipuleerinud. Mees eitas seda, kuid uurijate teatel viitab telefonist kadunud suhtlus sellele.

Little loobus kohtus Spacey vastu tunnistamast pärast seda, kui prokurörid hoiatasid, et kui ilmneb midagi tema vastu, siis võib see viia talle süüdistuse esitamiseni.

Little'i ema Heather Unruh, kes on Bostoni piirkonnas tuntud uudisteankur, tunnistas et eemaldas oma poja nutitelefonist osa seksuaalse sisuga fotosid ja sõnumeid enne kui telefon jõudis politsei kätte.

Kevin Spaceyt ahistamises süüdistanud William Little'i ema Heather Unruh FOTO: JOSEPH PREZIOSO / AFP/Scanpix

Naine kinnitas, et ei eemaldanud midagi, mis puudutab tema poja ja Spacey vahel juhtunut.

Spacey advokaadi Alan Jacksoni teatel on ta kindlad andmed, et Little eemaldas teadlikult osa ta telefonis olnud sõnumitest, sest need oleksid hoopis teda ahistajana näidanud.

«Little ja ta pere esitas valetõendeid eesmärgil teenida Spacey süüdistamise pealt,» sõnas advokaat.

Prokurör palus kohtunikult veel ühte nädalat lisaaega langetamaks otsus, kas loobuda Spacey vastu esitatud süüdistustest.

Mitu Spacey vastu esitatud süüdistust on ära langenud ja ka see võib langeda. Suure tõenäosusega ei algatata kriminaalasja ja staar pääseb kohtust.

Spacey eitas, et ahistas Little’it. Spacey teatel oli ta Massachusettsi Nantucketi baaris klaverit mängimas, kui tema juure astus noormees, kes tahtis temaga koos klaverit mängida ja ta tegi noormehele klaveri juures ruumi. Pärast pala lõppu asetas ta käe Little’i õlale ja see oli kõik. Spacey silmis ei olnud see ahistamine, vaid kaaslase klaverimängu tunnustamine.

Spaceyt hakati ahistamises süüdistama 2017. aastal ja siis astus avalikusse umbes kümme meest, kelle sõnul biseksuaalne Spacey ahistas neid.

Seni ei ole ükski neist meestest suutnud lõplikult tõendada, et tegemist oli seksuaalse ahistamisega. Paar kohtujuhtumit on lõppenud nii, et Spacey on süüst vabastatud.

Sapcey süüdistamine tõi kaasa selle, et ta kaotas peaosatäitja rolli menusarjas «Kaardimaja». Režissöör Ridley Scott vahetas ta oma peaaegu valmis filmis «Kogu maailma raha» Christopher Plummeri vastu ja võtted tehti uuesti.

Pärast seda kadus Spacey areenilt, minnes end sõltuvuskliinikusse ravima. Viimasel ajal on teda avalikkuses näha olnud vaid siis, kui ta on pidanud kohtus käima.

Spaceyt ootab ees veel paar kohtuasja ja ei saa välistada, et ühes juhtumis võidakse ta süüdi mõista.

Kui kohus Spacey ahistamises süüdi mõistab, võib ta saada kuni viie aasta pikkuse vanglakaristuse. Spacey advokaadid peavad seda ebatõenäoliseks.