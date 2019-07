Video: turist jäädvustas kogemata kaamerale, kuidas taskuvargad tema rahakoti omastasid - vaata, kui osavalt vargad toimetasid!

Väljaanne Bored Panda vahendab, et naised märkasid rahakoti kadumist alles hiljem, kui hakkasid miskit käekotist otsima. Veelgi suurem oli aga naiste üllatus, kui nad avastasid videosid vaadates, et tabasid vargad ka kaamerale.

Viral Press vahendab, et Nina andis vargusest teada ka ametivõimudele, ent rahakotti pole neile tagastatud. «Me ei usu, et meil on võimalik oma raha tagasi saada. Küll aga tahame me olla abivalmid ja anda politseile teada, mis linnas toimub.»