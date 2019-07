Video: mees masturbeeris rongis naise ees, kuid karmimalt võib saada karistada hoopis naine

Seksuaalse ahistamise ohvritega tegelev terapeut ja arvutiinsener, 37-aastane Natacha Bras sõitis rongiga tööasjus Pariisist Poitier’sse ning tema juurde istus üks mees hoolimata sellest, et vagunis oli palju vabu kohti, teatab observers.france24.com.

Mees istus kohale, mis asus naise koha vastas ja nad said üksteisele otsa vaadata. Mees võttis oma suguelundi pükstest välja ja asus masturbeerima.

Naine jäädvustas selle, sest tema arvates oli see ainus viis, kuidas juhtunut tõestada ja ennast kaitsta. Prantslanna sõnul jätkus mehel tegevust rohkem kui üheks tunniks ning mees järgnes talle isegi siis, kui ta WCsse läks.

Natacha Bras jagas end rahuldanud mehe videot Twitteris, kus see sai lühikese ajaga 11 000 vaatamist.

Prantsuse rongifirma palus Bras'lt vabandust, et naise rongisõit oli ebameeldiv olnud ja nad soovitasid tal järgmisel korral, kui midagi sellist toimub, helistada raudteefirma hädanumbril, et nad saaksid rongi jaamas peatudes saata oma töötajad teda kaitsma ja häirija eemaldama.

Prantslanna teatas oma tviidis, et tahab selle masturbeerija kohtusse kaevata, sest tema arvates võib see mees oma ahistavat käitumist jätkata ja veel kümneid naisi häirida.

«Peaaegu tühjas rongis istus minu vastas mees, kes masturbeeris 1 tund ja 20 minutit. Jäädvustasin ta tegevuse ja mina võin saada karmimalt karistada kui see ahistaja. Kas see on normaalne?» küsis prantslanna tviidis.