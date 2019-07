Naine sünnitas «kaksikud», kes ei ole suguluses temaga ega omavahel

Aasia juurtega naine sünnitas selle aasta 31. märtsil New Yorgi linnahaiglas keisrilõike abil kaks poissi, kes ole aasialased, vaid valged, teatab msn.com.

DNA-testid näitasid, et lapsed ei ole suguluses nad sünnitanud naisega ega ka omavahel.

2012. aastal abiellunud paar üritas mitu aastat last saada ja kui see ei õnnestunud pöördusid nad Los Angelese viljakuskliiniku poole, et mehe spermaga viljastatakse naiselt võetud munarakud ja siis istutatakse viljastatud munarakud naisesse.

See paar ei soovinud oma nimesid avaldada, kasutades enda kohta nimetähti AP (naine) ja YZ (mees).

Paar kulutas viljakusravile ning munarakkude viljastamisele ja siirdamisoperatsioonile üle 100 000 dollari ( üle 89 000 euro).

Munaraku kunstlik viljastamine. Pilt on illustreeriv FOTO: Caro / Markus Wächter / Scanpix

Esimene viljastatud munarakkude siirdamine ei õnnestunud, kuid teine õnnestus.

Nad said 2018. aasta septembris hea uudise, et naine ootab kaksikuid. Ultraheli näitas, et tegemist on kahe lapsega, kes on poisid.

Paarile oli siiski üllatus, et nad saavad pojad, sest viljakusarst Simon Hong oli kinnitanud, et naisesse siirdati naislooted.

Arstid rahustasid neid, et ultraheli võib vahel alt vedada ja võimalik, et nad saavad ikkagi tütred.

Märtsis tõi AP kaks last ilmale ja vanemate imestus oli suur, et ikkagi on poisid.

Ka sünnitusarstidele oli üllatus, et aasia juurtega vanemad said kaks valgenahalist last, kes ei ole sarnased.

Kui New Yorgi haigla, kus lapsed sündisid, koos vanematega asja uurima hakkas, saadi mitmete testide ja dokumentide abil kinnitus, et need ei ole selle paari bioloogilised lapsed.

New Yorgis elav paar ei tea seni, mis sai nende bioloogilistest loodetest. Kaks teist paari, kes käisid samas viljakuskliinikus, jäid oma loodetest ilma, kuna need siirdati AP-le ja neist arenesid lapsed.

Paar palkas advokaadid ja nad soovivad viljakuskliinikult läbi kohtu kompensatsiooni, kuna nad ei saanud oma bioloogilisi lapsi.

Advokaatide sõnul kannatasid nende kliendid kliiniku töötajate lohakuse ja hoolimatuse tõttu.

«Meie eesmärgiks on läbi kohtu nõuda kompensatsiooni, kuna kliinik vedas kliente alt ja loodame, et selline tragöödia ei kordu,» lisasid advokaadid.