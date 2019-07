Video: instastaar tegi ränga vea ning jäi oma juustest ilma

Faith, kes postitas juhtunu klipid ja seda kirjeldava video isiklikule Youtube'i kanalile väitis enne protsessi alustamist, et: «see teeb mu juuksed sirgeks.»

Pärast keemilise toote segamist, paneb Faith seda hoogsalt oma juustesse. Mõni hetk hiljem hakkab Faith juukseid läbi kammima ning avastab ootamatult, et tema juuksed jäävad kammi külge kinni. Momenti pealt näinud ligi 1300 vaataja seast kirjutasid koheselt mitmed murelikud fännid šokeeritud Faithile: «pese see välja!»

Instastaar jookseb kiiruga vannituppa ning hakkab keemilist toodet oma juustest välja pesema. «See on kõige hullem otsevideo,» lisab ta emotsionaalselt oma vaatajatele.

Järgmises klipis on näha, kuidas oodatud tulemuse asemel, on Faithi juuksed väljalangenud ning tüdruk on kiilakas. Juhtunu viib Faithi endast üpris välja ning ta tunnistab, et tema ema kindlasti arvab, et ta on idioot.

«Ma ei taha talle öelda, ta hakkab mu üle nalja tegema,» lisab Faith enne, kui ta emale oma uut välimust näitab. Otsevideo lõpus on kuulda, kuidas instastaari ema lohutab, et olles juba 45 aastat kiilakas, teab ta täpselt, mis tunne on tema tütrel.

Faith võtab juhtunu oma Youtube videos kokku järgmiselt: «ma tegin midagi väga rumalat ja impulsiivset, sest ma arvasin teadvat, mida ma teen. Tegelikult ma ei teadnud. Ma olen nüüd kiilakas!»

Ta lisab, et see kõik juhtus kogemata ja see ei olnud tema valik. Nimelt arvas Faith, vaatamata hoiatustele, et hiljuti blondeeritud ja värvitud juukseid võib keemilise kreemiga sirgendada. Seda ei tohi aga kindlasti teha ning oodatud tulemuste asemel sai noor instastaar hoopis olulise õppetunni.