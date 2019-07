Ökosõbralik joogikõrs põhjustas 60-aastase briti naise surma

Haiglasse jõudes selgus õnnetuse tõsidus ning elukaaslasele öeldi, et Struthers-Gardneri ellujäämise tõenäosus on väga väike. Lisaks oli saadud vigastus haruldane ning meditsiinitöötajad ei olnud sellise juhtumiga varem kokku puutunud.

Korneri sõnul ei oleks tohtinud metallist joogikõrt fikseeritud kaanega purgis kasutada. «Kui kõrs ei ole kaane külge kinnitatud, saab see kukkumise hetkel liikuda ning vigastused on välditavad». Ta täpsustas, et seda sorti ökosõbralike kõrte kasutamisel peaks olema ettevaatlik.