Kontserdikorraldaja Live Nation: jutt lauluväljaku suuremast mahutavusest on linnalegend

«Tallinna lauluväljak ei ole kummist. Suurte kontsertide puhul mahub Lauluväljakule siiski piiratud arv inimesi. Täpne number sõltub showproduktsioonist ning artisti turvanõuetest,» selgitas kontserdikorraldaja sotsiaalmeedias, lisades et suurte kontsertide puhul ei mahu lauluväljakule ei 300 ega 100 tuhat inimest. «Tegemist on linnalegendiga, mida ei tasu uskuda,» teatas Live Nation Estonia oma Facebooki lehel.

Postituse juurde lisati Metallica, Madonna, Guns N' Rosese, Bon Jovi ning Robbie Williamsi kontsertide rahvamassid.

Live Nationi postitus tuleb pärast seda, kui hakati rääkima võimalusest, et Tallinna lauluväljak mahutab 200 000 inimest. Live Nationi korraldatud üritustest on kõige suurem olnud Metallica kontsert, mida käis vaatamas 75 000 inimest.

Laulupeo piletimüügi peatas mure arstiabi pärast

Karmi otsuse taga lõpetada laulupeo piletimüük oli korraldajate mure meditsiinimeeskonna pärast, kes pidi läbi rahvamassi endale teed rajama, et transportida välihaiglas elustatud patsient kiirabiautosse, kirjutas Postimees.

Laulupeo politseijuht Kaido Saarniit selgitas, et piletimüügi lõpetamist hakati kaaluma siis, kui rahvaarv oli kriitilise piiri peal - et oleks võimalik reageerida, kui midagi juhtub väljaku keskel või kui oleks olnud vaja isegi evakuatsiooni teha. «Uurisime lauluväljaku direktorilt, kui palju müüakse populaarsetele rokk-kontsertidele pileteid – umbes 60 000 tükki. Meil oli aga müüdud 62 000 piletit, lisaks veel 44 000 esinejat, ilma piletita väikelapsed, kaupmehed ja kõik korraldajad.»

Jutt lauluväljaku suuremast mahutavusest on linnalegend FOTO: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Saarniit lisas, et kuigi ringlevad legendid, et lauluväljakule on ära mahutatud 300 000 inimest, ei oska tema seda kinnitada ega ümber lükata, kuid julgeb selles kahelda.

Tallinna Lauluväljaku SA juhataja Urmo Saareoja sõnul sai eile väga hästi selgeks see, kui palju suudab lauluväljak inimesi vastu võtta. «Ja aus vastus, kui nüüd numbritest rääkida, ongi seal 100 000 kandis,» nentis Saareoja ja lisas, et muidugi tuleb vaadata erinevaid üritusi, erinevaid formaate. «Laulupeo ajal ongi see number 100 000, et inimesed saaksid nautida kontserti. Lisaks on seal pidev liikumine.»

Probleemid kommunikatsiooniga

Inimesed ei väidagi, et laululava on kummist ja mahutab mitusada tuhat inimest. Neid häirib asjaolu, et rahvast, kes mitu tundi järjekorras seisis, et peole saada, ei teavitatud mahu täitumisest.

«Probleem oli, et infot piletite müügi lõpetamise kohta ei jagatud inimestele õigel ajal. Selleks on meil kõik võimalused olemas. Oleks kena viga tunnistada ja vabandada nende ees, kes asjatult tunde järjekorras ootasid,» sõnas murelik kodanik.

«Eilne kontsert tõi välja selged kommunikatsiooni puudujäägid. Tänane fakt on see, et tuhanded inimesed jäid aia taha, sest laulupidu pole kunagi olnud selline, kuhu peaks pileti ette ära ostma, kui just istekohta ei taha,» sõnas teine.

Kolmas imestab: «Ma ei saagi aru, kust see 300 000 linnalegend tuleb. Pileteid ei müüdud, aga mingi seltskond «teab» ja usub ja räägib, et oli selline arv inimesi.»

«Kus laulupeole minna soovinud inimene pidi teadma palju pileteid on müüdud ja kus see piir on? See oli ikka korraldajate suur apsakas, et nad inimesi ette ei teavitanud, et see piir on olemas ja et see on lähedal ja et võib juhtuda, et piletite müük lõpetatakse. Suurkontserdite müükidel on küll ju olnud, et viimased 10 000 piletit vms on veel saada, kuid varsti on kõik läbimüüdud. Ka nüüd oleks võinud teavitus olla,» parastatakse vähese kommunikatsiooni pärast.