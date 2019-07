View this post on Instagram

Üks samm jälle enda merearmastusele lähemale! ☀️⚓️ Väikelaevakapteni-load ✅ Kel ka huvi selle vastu, soovitan Paadiluba.ee vaadata ja ennast nende juures koolitada. Väga tore team! 👍😊#ametlikultkapten #neptune🔱 #merele🌊 #naisedvõivadka💪 #happy #boat #sailing #paadiluba