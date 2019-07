Ed Sheeran avaldas koos Bruno Marsiga uue muusikavideo

Energiast pakatav esinemise video filmiti The Viper Room’is LA’s ja selle režissööriks on Bruno Mars.

Sheeran jagas laulu «Blow» möödunud reedel koos samal ajal avaldatud kauni akustilise ballaadiga «Best Part of Me», kus teeb kaasa tõusev staar Yebba. Ed on tänaseks avaldanud viis laulu oma oodatud uuelt albumilt «No.6 Collaborations Project», mis ilmub tema Riia kontserdiga samal päeval – 12. juulil.

2. «South of the Border» feat. Camila Cabello & Cardi B

3. «Cross Me» feat. Chance the Rapper ja PnB Rock

4. «Take Me Back to London» feat. Stormzy

5. «Best Part of Me» feat. Yebba

8. «Remember the Name» feat. Eminem & 50 Cent

10. «Put It All on Me» feat. Ella Mai