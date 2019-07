Video: ei ole võimalik! Lõunakorealane põgenes Põhja-Koreasse

Põhja-Koreas on alates selle riigi asutamisest 1949. aastal olnud näljahädasid, seal puuduvad inimõigused ja on Kimi dünastia kultus, mille tõttu umbes 30 000 põhjakorealast on Lõuna-Koreasse põgenenud, teatab msn.com.

Samas Lõuna-Koreast põhja põgenemine on äärmiselt haruldane.

Põhja-Korea meedia teatel saabus 6. juulil Pyongyangi Lõuna-Korea endise välisministri Choe Dok-shini poeg Choe In-guk. Choe Dok-shin ja ta naine põgenesid aastaid tagasi Põhja-Koreasse ja endine välisminister suri seal 1989.

73-aastane Choe sõnas, et ta soovib Põhja-Koreas asüüli saada ja Pyongyangi elama jääda.

Lõunakorealane Choe In-guk, kes põgenes Põhja-Koreasse FOTO: / AP/Scanpix

Lõunakorealase sõnul on tal hea meel, et Põhja-Korea ta kahel käel vastu võttis.

«Minu vanemad eelistasid Põhja-Koread ja seda teen ka mina. Täidan oma vanemate unistuse, elades kommunistlikus põhjas ja üritades kahte Koread üksteisele lähemale tuua,» sõnas mees.

Lõuna-Korea kahe Korea ühinemise minister sõnas täna, 8. juulil et tal puudusid andmed Chloe põhja põgenemise kohta. Ta sai sellest teada meediast.

«Me ei jälgi iga inimest, kes läheb Põhja-Koreasse,» oli minister napisõnaline.

Teada on, et väike arv lõunakorealasi on Põhja-Koreasse elama asunud. Need on inimesed, kellel on oma sünnimaal olnud majanduslikult raske. Põhja-Korea on neid kasutanud oma propaganda huvides ja teatanud, et nad aitavad kapitalismi hammasrataste vahele jäänuid.

Kuid on ka neid lõunakorealasi, kelle Põhja-Korea on tagasi saatnud, kuna need inimesed ei ole nende propagandamasina jaoks kasulikud või on need liiga ettevõtlikud, haritud ja jõukad, võides nende riigile ohtu kujutada.

Kahe Korea ühinemise ministeeriumi pressiesindaja Lee Sang-min sõnas, et möödunud aastal saatis Põhja-Korea Lõuna-Koreasse tagasi kaks ärimeest, kellel oli põhjapool plaanis oma firma püsti panna.

Põhja-Korea võimude arvates üritavad nende riiki pääseda ka need lõunakorealased, kes on oma kodumaal saanud kohtulikult karistada ja tahavad põhjas samuti kuritegelikult elada.

Möödunud nädalal vallandati Lõuna-Koreas kindral, kelle valve all olnud piirialal õnnestus Põhja-Korea väikesel kalalaeval jõuda märkamatult Lõuna-Koreasse. Laeval oli neli põgenikku, keda siiski Põhja-Koreasse tagasi ei saadetud.

Kimide dünastia on Põhja-Koreas olnud võimul alates 1949. aastast ning praegu juhiks olev Kim Jong-un on jätkanud oma isa Kim Jong-ili ja vanaisa Kim Il-sungi ajupesupoliitikat.