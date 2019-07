Räpp on vallutanud Eesti. Üha enam ja enam tõstavad pead noored räpparid, kelle loodud muusika ja edastatav sõnum kõnetab paljusid noori. Üks nendest on ka Margus Kardna, kes on tuntud ka lavanimega Eutanaa$ia.

18-aastane Margus on üdini Tallinna poiss. Ta kasvas üles Kalamajas, kuid on viimase aasta elanud Mustamäel. Sünge, keerulise ja konfliktse lapsepõlvega Margus kannatas noorena depressiooni ja masenduse käes. Olukord läks tema jaoks lausa nii hulluks, et ta lootis surma. Enesetappu ta teha ei tahtnud. «Ühel hetkel soovisin, et keegi mulle eutanaasia teeks,» ütles räppar. Sealt võttis ta ka oma esinejanime.

Eutanaa$ia on räpiga tegelenud kolm aastat. Enne seda tegi ta teistele räpparitele muusikat. Ühel hetkel sai ta aru, et ka temal on rahvale palju öelda ja ta hakkas muusika tegemise asemel ka ise räppi tegema. Teda motiveeris see, et ka tema sõbrad tegelesid selle alaga. Margus kuulas ka ise seda muusikat ning tahtis sellesse maailma kuuluda.

Sünge, keerulise ja konfliktse lapsepõlvega Margus kannatas noorena depressiooni ja masenduse käes. FOTO: Joosep Pank

Eutanaa$ia ise oma stiili hästi kirjeldada ei oska. Küll aga ütleb ta, et see on mitmekülgne. «Vahel on vulgaarne, vahel südamlik, vahel on lihtsalt väga ignorantne. Ja põhimõtteliselt nii ongi,» kirjeldas ta.

Kuna Eutanaa$ia tahab enda sõnumit edastada, siis teeb ta oma lugudele sõnad ja muusika ise. Mix’id ja master’id ja kõik muu. Vahepeal ta teeb koostööd ka Romi ja Kirotiga, kuid enamasti töötab 18-aastane räppar üksi.

Margust eristab teistest tema ükskõikne suhtumine. «Mul on kõigest pohhui. Mul on suht ükskõik kõigest. Ma ütlen seda, mida ma tahan öelda. Mind ei koti see, mida teised arvavad.» kirjeldas noormees oma X-faktoreid.

Tema stiil väljendub lavalises olekus. «Kui ma teen live’e, siis ma olen tavaliselt maani täis. Ma teen asju, mida ma kaine peaga ei teeks. Sõnad on mul väga südantsoojendavad ja armsad, räägivad armastusest, aga laval ma olen täitsa teine inimene,» ütles Margus.

Räppari lavalise oleku ning sõnade südamlikkuse vahel on konflikt. Mõlemad on äärmused. Kuigi ta on laval purjus ja väga ükskõikne, siis tema lugude sõnad on hingele. Kurvad lood väljendavad seda, mis tema sees toimub. Ja nagu ta ise ütleb, on kurbus omaette viha. Viha, see võimas emotsioon, on see, mida Margus väljendada tahab. Teda valdab igapäevane masendus, mis tuleb elust, suhtest sõprade ja tüdrukutega. Masendus tuleb pereelust, keskkonnast ja teistest probleemidest. «Seadusega näiteks. Enda mõistmisega ka,» avaldas Margus.

Teda valdab igapäevane masendus, mis tuleb elust, suhtest sõprade ja tüdrukutega. FOTO: Joosep Pank

Üles kasvades oli tema pereleu konfliktne. «Sellist lapsepõlve, nagu mul oli, ma ei soovita kellelegi teisele. See oli päris halb,» sõnas Margus, kuid ütles, et ei taha sellest täpsemalt rääkida.

Muusika on Margusel aidanud kõige negatiivsega toime tulla. «Muusika on väga teraapiline. See on mind aidanud väga palju. Kui ma ei tegeleks muusikaga, siis ma oleksin kuskil hunnik sitta,» ütles ta avameelselt.

«Muusika on mind väga palju muutnud viimaste aastatega. Viimase ühe aastaga, kui olla täpne. Nii palju uusi sõpru, uusi tutvusi, nii palju uusi võimalusi. Nagu näiteks see diil [Universaliga],» sõnas räppar.

Muusika ja räpp on Eutanaa$ial aidanud elus leida oma koha. «Ma tunnen, et ma kuulun kuhugi. Inimestegruppi, kus on minuga sarnased heidikud. Ma kuulun kuhugi, mul on oma eesmärk, mida ma soovin elus täita. Mitte see, et ma istun päevad läbi kodus ja mängin arvutimänge. Ma teen seda ka, aga muusika on mulle avanud väga palju uksi,» kirjeldas ta.

Enda kõige suuremaks saavutuseks loeb Margus just diili Universaliga, plaadilepingut, mida nii paljud muusikud soovivad. Teekond selleni oli aga pikk ja raske, kuid tema talent lõi varakult õitsele.

«Kui hakkasin räppi tegema, siis juba esimesed lood olid väga suured hitid. Näiteks «Lauaviin» ja «sinuga». Need ma tegin Romiga. Mõlemat on YouTube’is kokku kuulatud 300 000 korda. Sealt ma sain piisavalt tähelepanu Siim Nestorilt. Ta korraldas esimest Lil Pidu, kus mina ka esinesin. Ma tõin endaga lavale kaasa ka Marpsi ja Sipelga 14. Siis jätkasin muusika tegemist. Lasin veel asju välja iseseisvalt Soundcloudi. Siis ma ei mõelnud, kas see läheb kuhugi. Inimesed klikkasid, inimestele meeldis. Tegin järgmisena muusikavideo 4–7-le. Metsakutsu tegi sellest remix’i. 2018. aasta oktoobris hakkasid asjad kiiresti arenema. Ma olin MyHits Awardsil Soundcloudi kategooria nominent. See tuli ka päris suure üllatusena. See oli lahe,» kirjeldas noormees oma edu, kuid lisas, et on viimased pool aastat suht tegevuseta olnud.

Teekond lepingule Universaliga oli aga pikk ja raske, kuid tema talent lõi varakult õitsele. FOTO: Joosep Pank

Ta on vaikuse perioodi pühendanud oma stiili otsimisele. Ta püüab teha erinevaid asju.

«Kui räpparitel on vaid üks stiil, siis inimestele see väga ei meeldi. Või noh, meeldib, kui see stiil on hea. Aga kui sul on mitu head stiili, siis sa meeldid rohkem,» selgitas ta.

Kõige parem viis õppida on asjad ise läbi teha. Eutanaa$ia teeb samamoodi. Kui ta mõne uue loo valmis saab, siis saadab selle demo mõnele sõbrale kuulamiseks. Sealt saadud kriitika abil muudab või parandab artist oma tööd. Kõige enam on noormehele ette heidetud diktsiooni ja ta on sellega nõus.

«Viimastes lugudes, mis hakkavad välja tulema, seal on suu rohkem lahti,» ütles ta ja hakkas selle mõtte peale naerma.

Teine kriitikakoht tema töödes on sõnad. Need ei ole vahest piisavalt head. See on lausa nonsenss. Milles see väljendub? «Täiesti seosetuid asju ütlen. Näiteks mul oli lugu «Südamed», kus mul oli selline fraas nagu «ma olen vihane nagu tihane»,» selgitas Margus.

Räppar selgitab, et sõnade seosetus tuleb tema soovist saavutada õige kõla. Kõla on tema jaoks kõige tähtsam. «Mul on vaja ka häid sõnu, et see kõla tuleks oma potentsiaalis välja,» lausus ta. Kõla tuleb välja muusika, viisi, sõnade ja kõige selle juurde käiva harmooniast.

Õigete sõnade leidmine aga ei ole nii kerge, kui pealtnäha paistab. Räppar leiab, et põhjus on selles, et eesti keeles on raske räppida. Ja see teeb Eesti räpi unikaalseks. «Inglise keeles on väga kerge räppida, sõnu kokku panna. Aga eesti keeles on sul vaja väga palju tarkust … sõnavara, et sõnu kokku panna. See mulle meeldib. Näiteks Reketi sõnad on väga head. Kunst põhimõtteliselt. Hästi poeetiline. Nagu Beebilõust,» kiitis noor räppar oma kolleege.

Eesti keeles räppimise teeb unikaalseks keerukus. FOTO: Joosep Pank

Kiidusõnu jagas Eutanaa$ia ka Aropile ja Genkale, kellega ta tahaks tulevikus lava jagada. Seda võimalust sooviks ta ka koos Reketiga.

Need, kes Eutanaa$ia muusikast kuulnud pole, võivad paralleele tõmmata näiteks 5miinusega. «Kui võtta laul «Lauaviin», siis see läheb sinnapoole, sobib peoräpi alla. Kindlasti tuleb tulevikus selliseid lugusid veel, aga ka kurbasid lugusid ja kurje lugusid ka,» sõnas ta, aga ütles, et see kõik oleneb loost.

Tema ise võrdleks end pigem Pluutoga, aga siiski on ka temas endas niivõrd palju erilisust, et olla eraldi silmapaistev artist.

Nagu paljud räppartistid, püüab ka Eutanaa$ia hoida teatud «paha poisi» kuvandit, mis selle elustiili juurde käib. Tal on ka seadusega omad probleemid olnud, kuid need ei ole olnud midagi sellist, kus ta oleks kohtu poolt karistatud. «Pigem väikesed asjad,» ütleb ta.

Eutanaa$ia näeb end tulevikus suure pauguga tagasi tulemas. «Ma lasen mõned väga huvitavad singlid välja. Ja üritan jõuda tippu,» loodab Eutanaa$ia.