Video: kas Marsi-kulgur Curiosity fotole jäi kotkas?

Ta lisas, et Curiosity tehtud fotod jõuavad Maale 13 minutise nihkega ning selleks ajaks, kui need teadlasteni jõudsid, oli see lind ammu ära lennanud.

«NASA kulgur tegi linnufoto Marsi sol 2446 ajal. Olen veendunud, et see lind on kotkas. Kui see vastab tõele, siis on see kindel tõend, et Punasel planeedil on linnud ja loomad. Kui aga mitte, siis ei ole Curiosity Marsil, vaid näiteks Kanadas Devoni saarel,» lisas ufoentusiast.