Video: USA tuntud miljonär arreteeriti kahtlustatuna tüdrukute kupeldamises

USA politsei arreteeris 66-aastase Epsteini 6. juulil New Jersey Teterboro lennujaamas ja mees peaks täna, 8. juulil New Yorgis kohtu ette astuma, teatab reuters.com.

Miljonäri advokaadi Jack Goldbergi teatel ei võta ta klient talle esitatud kahtlustusi omaks.

Politseiallika teatel kavatsetakse esitada Epsteinile süüdistus kümnete alaealiste seksuaalses ärakasutamises Floridas ja New Yorgis asuvates luksuskorterites ja -majades aastatel 2002 – 2005.

Jeffrey Epsteini villa Floridas Palm Beachil FOTO: JOE SKIPPER / REUTERS/Scanpix

Uurijate andmetel sundis mees tüdrukuid tegema talle ja teistele meestele erootilist massaaži ja sundima neid ostukeskustest otsima uusi tüdrukuid, keda nad saaksid seksuaalselt ära kasutada.

«Epstein kasutas püramiidiskeemi, millesse langes kümneid noori tüdrukuid,» sõnas politseiallikas.

Jeffrey Epstein (keskel) pärast arreteerimist FOTO: ZUMAPRESS.com/scanpix

Poliitikute ja mitme Euroopa kuningliku pere tuttav Epstein on edukas investor, kuid teda on ka varem kahtlustatud seksuaalses ahistamises.

2007 võttis ta omaks, et osales alaealiste seksikaubanduses. Kohus määras talle siis 13 kuu pikkuse vangistuse, mis oli üsna leebe, sest kuuel päeval nädalas oli tal õigus töötada oma kontoris Floridas Palm Beachil ja vaid ühel päeval pidi ta olema vanglas.

Möödunud aastal tõstatasid justiitsministeeriumi esindajad küsimuse, et kuidas sai Epstein sellise leebe karistuse. Ilmnes, et ta ohvrid ei teadnud ta leebest karistusest ja seega nad ei saanud selle vastu protestida.

Justiitsministeerium langetas otsuse, et see küsimus tõstatati liiga hilja ja selle tõttu jääb nii nagu on ja asja ei arutata kohtus uuesti.

Üks Epsteiniga kokkuleppele läinud prokuröridest oli USA praegune tööminister Alex Acosta. Enne leebema karistuse lepingu sõlmimist taheti Epsteinile määrata karm karistus kümnete alaealiste tütarlaste seksuaalses ärakasutamises aastatel 1999 – 2007.

Lisaks taheti talle esitada süüdistus ka selles, et ta sundis oma firma töötajaid tegelema kupeldamisega ja otsima talle alaealisi.

Epstein sõnas siis, et tema andmetel olid tüdrukud 18-aastased või vanemad ning ta ei sundinud neid midagi tegema vastu nende tahtmist.

USA meedia teatas pärast Epsteinile ülileebe otsuse langetamist, et see on läbi USA kohtuajaloo kõige kergem karistus, mille seksuaalkurjategija saanud on.

Nüüd on politsei leidnud Epsteini tegevuse kohta uusi andmeid, kuid ka ta ohvreid ja tunnistajaid, keda on viimastel kuudel üle kuulatud.

Epsteini sõpraderingi kuuluvad näiteks USA endine president Bill Clinton, praegune president Donald Trump ning Briti kuningliku pere liige, prints Andrew.

Briti prints Andrew FOTO: Steve Parsons / PA Wire/Press Association Images/Scanpix

Epstein on sõber ka seksuaalkuritegudes kahtlustatud näitleja Kevin Spacey, koomik Chris Tuckeri, USA endise rahandusministri Larry Summersi ja kinnisvarainvestor Mort Zuckermaniga.

Epsteini sõprusringi kuuluvad mõjuvõimsad sõbrad said 2007. aasta lepingu kohaselt samasuguse immuniteedi nagu Epstein. Nüüd aga võivad need sõbrad Epsteinile selja keerata.

Uurijate andmerel kasutas Epstein ära eelkõige 13- 14-aastaseid tüdrukuid. Epsteini aastatetaguste sõprade teatel otsis mees juba nooremana endast märgatavalt nooremate naiste seltskonda.

«On öeldud, et talle meeldivad väga noored naised. Isegi nooremad kui mulle tavaliselt meeldivad,» teatas Donald Trump 2002.

Miami Heraldi krimireporter leidis 2018. aasta lõpul 80 naist, kes olid Epsteini poolt seksuaalselt ärakasutatud ning on andmeid, et neid naisi on veelgi enam.

Epsteini üks ohvritest, Courtney Wild oli nõus meediale esinema oma näo ja nimega. Tema sõnul üritas Epstein seksida niipaljude noorte tüdrukutega kui võimalik ja ta sundis teda leidma uusi naiivseid tüdrukuid, keda ära kasutada.