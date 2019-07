SUVINE SUHTE- JA SEKSIHOROSKOOP annab teada, kellel tuleb tõeliselt kirglik armunädal

Aeg tõotab õnne armastuses, aga ka ärisuhete sõlmimisel. Suhtled aktiivselt, juhtud kokku inimestega, kes on meeldivad ja samas ka kasulikud. Õnnestub trehvata tarku inimesi ja leida koostööpartnereid välismaalt. Kui sulle keegi meeldib, siis ära jää lootma õnnelikule juhusele – ole ise aktiivne!

Tee panus juba toimivatele suhetele, ära näe vaeva ideaali otsimisega. Üllatuslikke kohtumisi võib aeg küll tuua, ent võimalus saatusliku armastuse tekkeks on väike. Ära oota armsamalt kingitusi ja huvitavaid ettepanekuid, tee neid ise! Oskad ellu vaheldust tuua.

Armusuhted on tõenäoliselt stabiilses seisus. Kui oled abielus, ära võta õnne enesestmõistetavana, pööra armsamale tähelepanu. Leidke aega ühiseks romantiliseks puhkuseks. Kui sul ei ole partnerit, siis ära pinguta selle nimel, et teda leida. Õigel hetkel tuleb ta su juurde ilmselt töösuhete liini pidi.

Sa ei ole eriti seltskondlik ja see vähendab uue tutvuste loomise võimalusi. Parimad võimalused armastuses õnne leida on nädala esimestel päevadel, ent samal ajal peab arvestama ohuga petta saada. Keegi võib üritada sinuga sidemeid luua omakasupüüdlikul eesmärgil.

Aeg soosib pigem kindlate suhete hoidmist kui uute alustamist. Vajad emotsionaalset, hingelist armastust. Tugevate tunnete kõige loomulikumaks väljenduseks pead kirglikku seksi. Parem on, kui sa ei kaasa kallimat oma äritegevusse – ühised rahaasjad võivad lahkhelideni viia.

Väärtusta neid inimesi, kes su kõrval juba olemas on, flirtimiseks ja uute armusuhete alustamiseks ei ole see parim aasta. Kui oled üksik, võid uue kaaslase leida lähimast suhtlusringkonnast. Ettevaatlik ole reisidel suhete arendamisega, sellega kaasneb oht petta saada.

Hoolt tuleb kanda püsisuhete eest, vältida aga juhusuhteid. Just nüüd võib taas leekima lüüa kunagine armastus. Küllap avastad ka, et sul on vanematelt inimestelt mõndagi õppida, samas oskad ka ise neile mingites küsimustes hüva nõu anda.