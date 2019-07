VIDEO Operatsioon «Öine vahtkond»: Rembrandti kuulus maal restaureeritakse muuseumikülastajate ja internetikasutajate silme ees

Täna, 8. juulil toimub pressikonverents, kus Rijksmuseumi juht Taco Dibbits tutvustab Rembrandti maali restaureerimismeeskonda. Tööle kulub umbes kümme kuud. Selle käigus fotografeeritakse see maal sentimeeter sentimeetri haaval, et teha sellest alguses digitaliseeritud variant. Selle põhjal tehakse kindlaks, kuidas tuntud teost restaureerida.

Dibbitsi sõnul on Rembrandti maal «Öine vahtkond» suur ja raskelt hoomatav ning seega võib sealt alati midagi uut leida.

«Olen olnud muuseumijuht 17 aastat, kuid seni ei ole ma näinud selle maali ülemist äärt. Me ei saa lihtsalt selle teose kõrvale redelit panna, et üles ronida. Tegelikult on meil vähe andmeid, kuidas Rembrandt oma väga suurt maali tegi,» jätkas muuseumijuht.