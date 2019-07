Kriitika Archie Harrisoni ristimisfoto aadressil: miks nad nii hapu näoga on?

«Harry ja Meghan on sellel pildid ainsalt siiralt naeratavad. Teistel oleks nagu paha seal olla. Prints Williamil tundub olevat kõhuvalu või ta oleks nagu tundnud paha lõhna ning ta üritab head nägu teha. Hertsoginna Catherine aga tahaks põgeneda, kuna tal on ebamugav,» teatas Twitteris üks seda fotot näinu.

Veel mitmed lisasid, et prints Charlesil ja ta naisel, hertsoginna Camillal on pingutatud naeratusega ilmed.

Archie Harrison Mountbatten-Windsori ristimisfoto: diivanil istuvad prints Harry, Sussexi hertsoginna Meghan ja nende poeg Archie Harrison, kes on oma ema süles. Ees istuvad veel hertsoginna Camilla (vasakul) ja hertsoginna Catherine. Tagareas vasakult on prints Charles, Doria Ragland, Lady Jane Fellowes, Lady Sarah McCorquodale ja prints William

«Need on nagu mõnest muinasjutust pärit kaks nõida,» on ühes tviidis.

Need kaks naist on prints Harry ema, printsess Diana õed, Lady Jane Fellowes ja Lady Sarah McCorquodale.

«Mis puudutab prints Charlesi ja hertsoginna Camillat, siis nad on veel enamvähem, kuid prints Williami ja hertsoginna Catherine’i kehakeel näitab, et neil on äärmiselt ebamugav olla. Eriti Catherine’il, kes tahaks ära joosta. Võimalik, et nad meelega jätsid sellise mulje, et õnnelikud vanemad rohkem esile tuleks,» nentis ekspert.