Pornostaar Stormy Daniels võitleb Instagrami tsensuuriga, aga mitte sel põhjusel, nagu arvata võiks

Instagram võttis pildi maha, kuna reeglites on kirjas, et kiusamine ja ahistamine on keelatud. «See on uskumatu. Instagram võttis maha pildi sellest, kuidas mind kiusatakse, mille olin üles pannud, et tõsta inimeste teadlikkust, aga sõnumisaatjatega ei võeta midagi ette,» kurtis Daniels ebaõigluse üle.