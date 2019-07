Lugeja fotod: päästjad viisid Vabaduse väljakult minema laulupidu «vaadanud» kajaka

Pealtnägija sõnul väsis Tallinnas Vabaduse väljakul ära üks laulupeo vaatajatest, kellele tuli päästjad järele kutsuda. Pealtnägija spekuleeris, et kajakas oli saanud kuumarabanduse.

Päästeameti esindaja sõnul said päästjad tõepoolest teate vigastatud kajakast, kes seepeale Vabaduse väljakult minema viidi. Mis kajakaga juhtunud oli, kommenteerida ei osatud.

Kuumarabandus on siiski ebatõenäoline, kuna linnud on harjunud toime tulema nii külmas kui kuumas ja täna on Tallinnas ainult 17 soojakraadi. Kuigi lindudel pole higinäärmeid, saavad nad end jahutada hingeldades nagu koeradki.