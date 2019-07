Madridi Reali superäss Gareth Bale abiellus salaja oma kallimaga

29-aastane Gareth Bale abiellus 27-aastase Emma Rhys-Jonesiga umbes 60 pereliikme ja sõbra silme all, vahendas The Sun . Hispaanias Mallorcal asuvas hotellis toimunud pidu valvas endine Briti eriüksuslane.

Endine maaler ning dekoraator lisas: «Me teadsime, et pulmad on tulemas, ja loomulikult me lootsime kutse saada. Me aitasime Emmat kasvatada. Ma olin talle kui isa eest, kui tema enda isa vangis oli. Ta isegi palus, et ma ta altari ette viiksin, kui ta Garethiga abiellub.»