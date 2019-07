Jalgpalluri ja näitleja Vinnie Jonesi abikaasa kaotas kuueaastase võitluse vähiga

2013. aastal avaldas endine jalgpallur, et neil mõlemal abikaasaga on diagnoositud nahavähk. Tanya, kellele tehti 21-aastaselt ka südamesiirdamine, raviti varasemalt kahel korral ka emakakaelavähki.

Vinnie avastas oma silma alt kühmu ja tal diagnoositi hiljem nahavähk ehk melanoma. Tanya sai iroonilisel kombel sama haiguse. Nad said mõlemad selle vastu ravi ja said sellest ka koos üle.

Vinnie ja Tanya abiellusid 1994. aastal Watfordis. 1999. aastal kolisid nad Los Angelesse, kus Vinnie jätkas küllaltki edukalt oma näitlejakarjääri. Inglane tegi filmidebüüdi 1998. aastal Guy Ritchie filmis «Lock, Stock and Two Smoking Barrels». Ta on teinud kaasa ka filmides «Gone in 60 Seconds», «Mean Machine» jt.