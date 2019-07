Pildid: laulukaare all kukkus esineja kokku

Kaare alt kutsutakse arsti appi. Tundub, et mõni laulja on kokku kukkunud.

Tuli liigub kaare all käest-kätte ning jõuab lõpuks Hirvo Surva kätte, kes selle tuletorni jalamile juurde viib. Tule kannab torni laulupeo kunstiline juht Peeter Perens. On kuulda, et meeskoorid on hakanud omaalgatuslikult taustamuusikat kaasa ümisema. Taas palutakse laulukaare alla arsti.