Suurbritannia seksifestival toimub lastelaagri kõrval

Euroopa suurimast seksifestivalist, kus paarid vahetavad omavahel nii naisi kui mehi, võtab osa kuni 700 huvilist. Välifestivalil käivad paljud osalejad ringi alasti, üles on seatud orgiate ning erinevate seksiga seotud ettevõtmiste tegevusalad.

Seksifestivalil toimub ka maadlus tarretises ning paljud teised täiskasvanutele mõeldud mängud. Kõik osalejad said saabudes kinkekoti, mis sisaldas libestit ning kondoome. Külastajate eelistusi märgistatakse erinevate käepaeladega, mis määravad ära huvid seoses naise- või mehevahetusega.

Toimumispaiga elanikud teeb aga murelikuks seksilaagri asukoht, mis on kõigest 180 meetri kaugusel skautidele korraldatud lastelaagrist, kus kõige nooremad osavõtjad on kõigest 6-aastased.

Seksilaager on lastele lausa nii lähedal, et sealsed tegevused ning sellest tulenevad hääled, on lastele kuulda.