Telenägu Madli Vilsarit süüdistatakse valetamises

27-aastane Vilsar jagas Instagramis pilti, mis tema sõnul eriti palju meeldimisi ei kogu, kuna ta on fotol ilma meigita. «Toores, töötlemata, meigivaba reaalsus pärast pikka tööpäeva. Silmad on arvutiekraani vahtimisest väsinud ning keha teiste vajadustega tegelemisest ja probleemide lahendamisest vaevatud,» kirjutas Vilsar.

«See on reaalsus, millega peame kõik ühel või teisel hetkel silmitsi seisma. Me kõik armastame Instagrami elu, seda illusiooni, aga kas oleme valmis reaalsust vastu võtma?» kirjutas Vilsar.

Kuigi pildi alla avaldati arvamust, et ta on seal ka ilma meigita kena, siis nüüd on Madli pildi eemaldanud, kuna mõned arvavad, et telenägu valetas meigivaba palgega. Twitteris toodi välja, et Madli kannab «loomulikku meiki» ja see ei ole sama, mis ilma meigita olla.