23-aastane Briti naine jäi telekat vaadates invaliidiks

Overton vaatas parasjagu 2018. aasta juuli öösel kallimaga telekat, kui ta avastas, et ei saa enam püsti tõusta. Noor naine mõistis, et ta ei tunne enam oma jalgu ning sattus paanikasse. Ühtlasi kaotas Overton juhtunu käigus ka kontrolli oma põie üle.

«Mul on häid päevi ja mul on halbu päevi, aga ma proovin jääda positiivseks,» ütles Overton, kelle jaoks kõige raskem osa ei ole see, et ta ei saa kõndida, vaid naise võimetus iseseisvalt vetsu minna.