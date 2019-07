Indialanna avastas, et kolm aastat tagasi kadunud mees on suhtes transsoolisega

Naise sõnul kadus mees, kelle nimi on Suresh, tema ja nende kahe lapse juurest 2016, teatab independent.co.uk.

Nüüd märkas TikTok rakendust kasutanud isik, kes on naise sugulane, kadunud meest ühel videol ja ta näitas seda naisele.

TikTok videojagamise rakendus on Indias väga populaarne. Selle aasta aprillis keelas kohus selle rakenduse põhjusel, et sinna pannakse ka pornovideoid. Kuid üks kuu hiljem see keeld Hiina arendajate nõudmisel tühistati.