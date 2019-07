Video: miljardär ja ta tütar hukkusid Bahamal helikopteriõnnetuses

Ta õppis Lääne-Virginia Marshalli ülikoolis psühholoogiat, kuigi pere ootas, et ta õpiks majandust või pangandust.

Forbesi andmetel on Christopher Cline’i vara suurus 1,9 miljardit dollarit (1,6 miljardit eurot).

Cline’i suur läbimurre ärimaailmas leidis aset 2000. aastate alguses, kui ta ostis Illinoisi suured söemaardlad. Neis olev süsi on suure väävlisisaldusega ning sellise söe töötlemiseks on vaja kallist tehnoloogiat, et seda puhastada ja keskkonda kahjustavate jääkide vabalt põletada saaks.