Video: Texase politsei otsib jäätiselakkujat

Politsei sõnul võib see toidurikkuja süüdimõistmisel saada kuni 20 aasta pikkuse vangistuse ja 14 000 dollarit (12 320 eurot) trahvi, teatab foxnews.coma.

Naise jäätiselimpsimise video on seni väga populaarne, seda on vaadatud üle 10 miljoni korra.

Texase Lufkini politseinike sõnul üritavad nad videol nähtava naise isiku kindlaks teha ja ta siis arreteerida. Tema tabamisest on eriti huvitatud Texase Blue Bell jäätisevalmistaja, kuna see naine kahjustas nende mainet.

«Videol olev naine kahjustas müügis olnud toodet ja jäätisetootja mainet ning vastavalt Texases kehtivale seadusele saab talle määrata 10 – 20-aasta pikkuse vanglakaristuse ja 14 239 dollarit trahvi. Teeme koostööd USA toidu- ja ravimiametiga, et sellele naisele lisaks pettusele veel toidu rikkumisega seotud süüdistusi esitada,» sõnas politsei esindaja.

Politsei vaatas Walmarti kaupluse turvakaamera salvestised üle ja ilmnes, et kahtlusalune naine oli seal koos meeskaaslasega.

Texase Lufkini Walmarti ostukeskuse turvakaamera videol on näha, jäätsit lakkunud naist ja ta meeskaaslast FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Video kohaselt ärgitas mees naist võtma külmletist jäätisetopsi ja selles olevat jäätist limpsima, mida naine ka tegi. Mees ehmus, et naine limpsis, ja ta ütles siis naisele, et ta topsi tagasi paneks, vaadates samas enda ümber, et ega keegi nende tegevust ei jälgi.

«Sellele limpsijale esitatakse süüdistus pettuses ja kauba rikkumises. Tegeleme ka videol nähtava mehe isiku kindlakstegemise ja tema otsimisega. Video kohaselt sisenesid need kaks poodi koos ja võimalik, et neil oli kihlvedu, et embkumb neist lakub jäätist,» teatas politsei esindaja.

Lufkini politsei on saanud vihjeid, et kahtlusalust naist on nähtud veel mitmes teises poes jäätist lakkumas ja siis jäätisetopsi tagasi panemas.

Ameeriklased kommenteerivad sotsiaalmeedias jäätiselakkumise intsidenti, osade arvates tahetakse lakkujat karistada hullema vangistusega kui saavad mõrvarid.

On ka neid, kelle arvates seab see naine jäätist lakkudes teiste inimeste tervise ohtu, võides lakutud jäätisega levitada haigusi.