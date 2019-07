Video: kas oktoobris on oodata megakatastroofi? NASA hoiatas 2700 megatonnise lõhkejõuga asteroidi eest

Astronoomid selgitasid, et 340 meetri laiune asteroid FT3 jõuab ajavahemikul 2019 kuni 2116 meie planeedile väga lähedale 165 korral, teatab ibtimes.co.in.

Lisaks selle aasta 3. oktoobrile, kujutab see asteroid tõsist ohtu ka 2. oktoobril 2024 ja 3. oktoobril 2025, mil ta on Maale väga lähedal.

Arvutijoonis, millel on kujutatud Maa ja asteroidi kokkupõrget FOTO: Corey Ford / PantherMedia/Scanpix

Kosmosetadlaste sõnul ei näita nende uuringud, et ta võiks lähiajal meie planeediga kokku põrgata, kuid nad ei välista, et see võib leida aset tulevikus. Kokkupõge võib tuua kaasa suure katastroofi, mille tagajärjel kommunikatsioonisüsteemid lakkavad töötamast, loodus ja keskkond hävineb ning on sadu tuhandeid inimohvreid.

Arvutused näitasid, et FT3 kaalub umbes 55 000 000 000 kilgrammi ning Maaga kokku põrgates oleks ta liikumiskiirus 72 000 kilomeetrit tunnis. Selle asteroidi lõhkejõud võrdub 2700 megatonni TNTga.

Võrdluseks: USA poolt Teise maailmasõja lõpul Jaapanile Hiroshimale visatud tuumapommi hävitusjõud võrdus 18 000 tonni TNTga.

«Praegustel andmetel liigub see ohtlik asteroid Maa lähedal,kuid kokkupõrkeoht on väike. Jälgime kõiki Maa lähedasi asteroide, et ennetada katastroofe. Kui märkame asteroidi liikumises muutusi, anname sellest võimudele teada. Teeme arvutisimulatsioone, kuidas asteroidid liiguvad ja millal nad võivad otseseks ohuks saada. Välistada ei saa midagi,» sõnasid NASA esindajad.

Arvutijoonistus, millel on vaade asteroidilt Maa suunas FOTO: Darius Turek / PantherMedia /Scanpix

FT3 on Apollo-tüüpi asteroid. Tegemist on Maa-lähedaste asteroididega, mis said nime esimesena avastatud seda tüüpi asteroidi 1862 Apollo järgi.

Maa-lähedastel asteroididel on orbiidi pikem pooltelg suurem kui Maal. Mõningatel Apollo-tüüpi asteroididel on ekstsentrilised orbiidid, mis lõikuvad Maa orbiidiga, mistõttu nad on meie planeedile potentsiaalseks ohuks.

Juuli alguse seisuga on tõenäosus, et asteroid FT3 põrkab Maaga kokku, 1: 11 000 000.

Paar kuud tagasi hoiatasid NASA teadlased asteroid Bennu eest, kuna arvutused näitasid, et see asetroid võib meie planeeti ohustada 2135.

Bennu kaalub umbes 79 miljardit kilogrammi ja selle kosmilise kehaga kokkupõrkamine toob kaasa suure katasroofi.

Astronoomid ja veel mitmed teised teadlased otsivad efektiivseid viise, kuidas ohtlike asteroidide ja teiste kehade trajektoori muuta nii, et need meie planeeti ei ohustaks.