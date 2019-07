Pildid ja video: kukk Maurice tekitas naabrite vahel paksu verd, mille tõttu mindi kohtusse

Juhtum sai alguse 15 aastat tagasi, kui Pariisis elanud Jean-Louis Biron ja Joëlle Andrieux ostsid Prantsusmaa läänerannikul asuval Oléroni saarel suvila, millest hiljem sai nende põhielukoht, teatab bbc.co.uk.

Paari teatel valisid nad selle saare ja Saint-Pierre-d'Oléroni küla elukohaks, kuna seal oli vaikne.

Kuid Bironi ja Andrieux’ idüll lõppes 2017, kui neid hakkas härima naabri Corinne Fesseau Maurice-kuke kiremine.

Prantsusmaal andis paar naabri kohtusse, kuna tema kuke kiremini häiris neid. pildil kukk Maurice ja tema omanik Corinne Fesseau FOTO: AFP/XAVIER LEOTY/Scanpix

Paar sõnas selles külas 35 aastat elanud Fesseau’ le, et tema kuke pidev kiremine häirib neid ja nad soovivad elada vaikuses. Nad rõhutasid, et eriti häiriv on varahommikune kiremine.

«Olen elanud siin 35 aastat ja varem ei ole mitte kedagi mu kukk häirinud. Kas need inimesed ei saa aru, et kuked kirevadki. Maal on lisaks kukkedele mitmeid erinevaid loomi ja linde. Maakoht jääb ikka maakohaks, see ei ole linn ja kuke kiremine on osa kohalikust elust,» sõnas prantslanna.

Kuna kukeomanik ei reageerinud nende kaebustele, andsid nad ta kohtusse

Prantsuse meedia kirjutas, et Maurice-kuke juhtum näitab, kui suur on lõhe linnas ja maal elavate inimeste vahel.

Saint-Pierre-D'Oléroni külavanema Christophe Seuerini arvates näitab kukevihkamine, et linnast maale kolinud inimesed ei ole sealset elustiili omaks võtnud ja on enesekesksed.

«Maal on kuulda loodushelisid, lindude laulu, lehma ammumist, traktorimüra ja veel palju muud. See on osa meie saare idüllist. Ma ei saa aru, et on neid, kellele see ei meeldi,» teatas külavanem.

Kohalikud toetavad kukeomanikku Fesseau’d, võttes kohtumaja juurde kaasa oma kukkesid ja kanu.