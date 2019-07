Tuuleveskitest vulkaanideni: kuulsuste kõige pöörasemad seksiseiklused!

HANNAH BROWN

Tõsieluseriaali staar Brown tunnistas, et on seksinud tuuleveskis! Endine Miss Alabama täpsustas, et tegi seda salapärase meesterahvaga koguni kaks korda.

KAT GRAHAM

«Vampiiri päevikud» staar Graham on päris vallatu. Näitleja on vahekorras olnud auto tagaistmel rahvarohkes parklas ning kord leidis ta koos partneriga pimeda nurga restoranis, kus paar ka seksida otsustas.

Gerard Butler. Liustik. FOTO: SCANPIX

GERARD BUTLER

Šoti päritolu näitleja tunnistas, et on mitmes hullus kohas seksinud. Butler lisas, et ta on isegi vulkaani ääres vahekorras olnud: «see oli päris äge. Tegelikult, see oli päris kuum!»

Näitleja avaldas veel teisegi huvitava koha, milleks oli liustik, kus Butleri tagumik seksi ajal ka jää külge kinni jäi.

BRYAN GRANSTON

Telesarja «Halvale teele» näitleja rääkis jutusaates, kuidas ta koos abikaasaga rongireisi ajal seksida otsustasid. Nimelt oli reisijuht neile rääkinud 50 minutilisest tunnelist, mida mesinädalale tulnud paarid tihti ja meelsasti ära kasutasid.

Olgugi, et kõik läks esialgu hästi, tuli välja, et Granston hakkas naisega liiga varakult hullama, sest tunnel lõppes oodatust kiiremini.

ASHLEY GRAHAM

Supermodell tunnistas, et kõige ekstreemsem koht, kus ta oma partneriga seksinud on, oli uus aasta õhtul ookeanis.

JENNIFER LOPEZ

Laulja avalikustas, et kõige vallatum koht, kus ta on seksinud, on rõdul. Lopez ei täpsustanud, kas väljas oli tol hetkel valge või mitte.

Jenny McCarthy. Suur kanjon. FOTO: SCANPIX

JENNY MCCARTHY

Näitleja kõige metsikum seksiseiklus on olnud Arizona osariigis asuvas Suur kanjonis. «Seal olid skorpionid ja kivid ja mustus ja palav. See oli kõige veidram ja halvim seks, mida ma olen elus kogenud,» täpsustas McCarthy.

JADA PINKETT SMITH

Näitleja, kes on abielus Will Smithiga, tunnistas, et paar seksis 2010. aastal enne Oscari õhtut limosiinis. Pinkett Smith lisas, et nad magasid sellepärast maha ka punase vaiba ning naine pidi terve õhtu veetma pooliku meigiga.

KRIS JENNER

Tõsielusaatest tuntud Jenner seksis oma tollase abikaasa, Bruce Jenneriga lennuki tualetis. Paar arvas, et tegid kõike märkamatult, kuid lennu lõpus kingiti neile seksimise eest pudel šampust.

ZOE SALDANA

New York linnaosast Queensist pärit Saldana tunnistas, et on seksinud väga ekstreemses kohas. Nimelt on «Avatari» filmist tuntud näitleja vahekorda astunud liikuva rongi kahe vaguni vahel.

Charlie Sheen. Eiffeli torn. FOTO: SCANPIX

CHARLIE SHEEN

Tuleb välja, et näitleja on pühendunud turist. Nimelt avalikustas Sheen jutusaates, et on seksinud Eiffeli torni liftis.

KIM KARDASHIAN WEST

Nagu ema nõnda tütar! Kardashian West kinnitas, et on sarnaselt emaga samuti lennukis seksinud, kuid see ei ole tema kõike pöörasem asukoht. «Avalikus kinosaalis,» teavitas tõsieluseriaali staar oma fännidele.

PETE WENTZ

Fall Out Boy bändiliige Wentz kirjeldas oma kõige metsikumat seksielamust Las Vegases järgmiselt: «inimesi täis tantsupõranda kohal oleval rõdul!» Muusik täpsustas, et nemad nägid tantsupõrandale, kuid seal tantsivad inimesed neid ei näinud.

JOHN LEGEND & CHRISSY TEIGEN