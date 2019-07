Maailmarändur Liza Lind pääses Jordaania kanjonis surmasuust

«Me ütlesime, et ei vaja matkajuhti (liiga enesekindlad, nagu me juba oleme), aga õnneks ilmus ikkagi üks giid välja ning ausalt ka, jumal õnnistagu teda, kuna temata oleksime surnud,» kirjutas Liza Lind Instagrami story's. «Ma tean, et videost ei paista nii, aga see oli tõeline väljakutse.»