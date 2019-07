Pildid: Celine Dion kandis Pariisi moenädalal «Titanicu» keed

Nimetatud linateoses kuuleb Dioni laulu «My Heart Will Go On», mis on seni üks hittpalasid, teatab msn.com.

Filmis kingib suure sinise vääriskiviga kee, mis kannab nime Heart of the Ocean, Billy Zane’i kehastatud tegelane Cal oma kihlatule Rose’ile, keda mängib Kate Winslet.

See kee oli Celine Dioni kaelas ka 1998. aasta Oscari-galal. Arvatakse, et «Titanicu» tegijad eesotsas režissöör James Cameroniga andsid selle kee lauljannale, kelle käes on see seni.