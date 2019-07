Video: Hispaania jalgpalliklubi hakkas toetama lamemaalasi, võttes nimeks Flat Earth FC

Selle klubi president Javi Poves selgitas, et nimemuutusega toetavad nad Lameda Maa liikumist ja kogu maailma lamemaalasi, teatab marca.com.

«Oleme Hispaania neljanda liiga klubi. Tahame oma nimemuutusega toetada neid sadu tuhandeid inimesi, kes on veendunud, et meie planeet ei ole ümar, vaid on lame. Jalgpall on väga populaarne spordiala ja see mõjutab paljusid. See sport liidab inimesi ja aitab sõnumit edastada,» teatas Poves.

Ta lisas, et nende jalgpallikulbi on maailmas esimene, mis ametlikult toetab Lameda Maa liikumist.

Lameda Maa joonistus aastast 1922 FOTO: Rights Managed / Mary Evans Picture Library/Scanpix

«Oleme esimene jalgpalliklubi, mida ei seostata enam riigi ja linnaga, vaid kogu meie planeediga,» jätkas Poves.

Povesi sõnul on igaühel õigus uskuda seda, mida soovib ja tema usub Maa lamedusse ning ka sellesse, et meie planeet ei liigu, vaid seisab ühel kohal.

«Ma ei ole kunagi tundnud, et Maa liiguks. Minu jaoks on see piisav tõend, et meie planeet ei liigu,» sõnas hispaanlane.

Ta jätkas, et Maa ümaruse teooria käidi kunagi välja inimeste kontrolli all hoidmise eesmärgil.

Poves esitas raadiojaamas Cadena Ser esinedes väljakutse Hispaania teadusministrile ja endisele astronaudile Pedro Duque’le, et ta tõestaks Maa ümarust.

Planeet Maa. FOTO: Pexels/Cc0 Licence

Poves lisas, et see eksastronaut ei julge kindlasti sõna võtta, kuna teab, et jääb kaotajaks.

«Ta on minister, kes teenib valede rääkimise eest head raha. Ma siiski ootan selgitust ümara Maa kohta ja selle kohta, miks inimesed ümaralt planeedilt alla ei kuku,» sõnas jalgpalliklubi president.

Hispaania teadusministeeriumi pressiesindaja sõnas, et minister Duque ei hakka tõestama Maa ümarust.

«Lameda Maa puhul on tegemist on lauslollusega, mida tõepähe levitatakse. Lamemaalased eiravad teadusega tõestatut. Lameda Maa teooria on ajupesu, mida tuleks eirata,» lisas pressiesindaja.

Sajandeid kujutati Maad lamedana, kuna siis puudusid teaduslikud tõendid selle ümaruse kohta ja ei olnud võimalik veel teha kosmoselende. Mida enam teadus edasi arenes, seda enam oli tõendeid, et meie planeet on ümar.

Maailma kaart 13. sajandist, meie planeeti on kujutatud lameda ja ümarana FOTO: akg-images /Scanpix