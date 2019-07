Aasta tagasi surnud DJ Avicii isa: mu poeg ei oodanud surma ega plaaninud enesetappu

Nüüd andis 28-aastasena surnud Avicii 73-aastane isa Klas Bergling intervjuu, milles meenutab oma poega ja kahetseb, et ei saanud teda aidata, kirjutab cnn.com.

Ärimehest isa sõnul oli ta poeg muusik, muusikaprodutsent ja DJ, kuid tegelikult ei meeldinud talle avalikkuses olla ja ta pidas endaga pidevat võitlust, et teha seda, mis talle meeldib.

Isa lisas, et ta toetas poja muusikukarjääri nagu oskas.

Avicii sai 2013 aastal Los Angeleses elektroonilise tantsumuusika auhinna FOTO: KEVIN WINTER / AFP/Scanpix

«Ma ei arva, et ta ootas surma või plaanis enesetappu, sest tal oli palju plaane, mida ta tahtis ellu viia. Pigem kaotas ta elu mitme negatiivse asja kokkulangemise tõttu ja tal kadus elu üle kontroll,» sõnas Klas Bergling.

Isa sõnul helistas poeg tavaliselt talle siis, kui tal oli esinemistes vahe ja tal oli midagi hinge peal.

«Ta helistas mulle alati siis, kui talle oli sein ette kerkinud ja ta ei saanud sellest üle ega ümber. Rääkisime palju elust, armastusest, vaimsusest, meditatsioonist. Meie kõned kestsid ühe tunni ja kauemgi. Rääkisime kaua ka siis, kui ta oli välismaal,» lausus isa.

Klas Berglingi sõnul oli ta poeg Tim väliselt alati rõõmus ja naerunäoga, kuid naeru taga oli tal ka valu ja probleeme.

«Elu peab olema tasakaalus. Kus on palju õnne, seal on tavaliselt ka palju pisaraid. Isegi väikesed apsakad võivad tasakaalust välja viia ja õnnetuks teha. See juhtus tõenäoliselt ka minu pojaga,» jätkas isa.

Klas Berglingi sõnul kurnas ta poega DJ elu, kuna ta pidi palju reisima.

Tim Bergling, lavanimega Avicii FOTO: Bobylev Sergei / ITAR-TASS/Scanpix

«Ta oli sellise elu valinud, ta ei kurtnud, kuid see oli kurnav. DJna tuleb alluda teatud reeglitele ja viibida kodust eemal. Kogu see reisimine, ootamine lennujaamades ja magamata olek hakkavad mõjutama nii vaimset kui füüsilist tervist,» teatas isa.

Klas Berglingi arvates peaks tänapäeva ülikiire elutempo juures pöörama aina rohkem tähelepanu vaimsele tervisele ja läbipõlemise ennetamisele.

«Kui vaimse tervise probleemiga hakatakse tegelema siis, kui see on alles eos, on võimalik takistada selle paisumist suureks. Inimene saab sel juhul õigel ajal abi,» nentis tunud DJ isa.

Avicii pala «SOS» anti välja postuumselt ja see räägib magamatusest, sõltuvustest ja depressioonist.

See pala on ka albumil, mille müügiga korjab Avicii pere raha vaimse tervise probleemiga tegelevale heatetegvusorganisatsioonile.

Klas Bergling asutas fondi, mille abil tahab aidata inimesi, kellel on samasugused probleemid, nagu olid tema pojal.

Avicii ema, 72-aastane näitlejanna Anki Lidén andis samuti hiljuti intervjuu, milles sõnas, et ta on seni poja surma tõttu leinas.

«Mul on väga valus, et Tim lahkus nii noorelt. Mulle on alles nüüd hakanud kohale jõudma, et ta ei tule enam kunagi koju. Ma pean selle valuga edasi elama,» sõnas ema.