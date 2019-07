Vaata, kui palju maksavad need Eesti naisartistid tänapäeva muusikaturul

Järgnev nimekiri on koostatud Artist3 lehel olevates andmetest, aga ka otse artistide esindajatega ning neid esindavate agentuuridega suheldes. Nimekirja koostamisel on arvestatud tunniajast esinemist, aga mõne artisti puhul see varieerub. Sellegi poolest on nende hindade abil võimalik näha artisti hinnaklassi.

Kuigi Eesti muusikamaastikul on artiste rohkem, siis siin on arvestatud mugavusvalimit ehk neid, kes leiduvad Artist3 lehel, ja vaid neid, kelle esinemistasu on üle 300 euro.

Vaata artiste ja nende hindu ning otsusta, kas ja kelle sina endale esinema kutsuksid.

Elina Born, 2300 €

Elina Born on Eesti Otsib Superstaari saatest tuntuks saanud laulja, kes on särava tähena vallutanud Eesti lavasid. Lisaks sellele esindas Elina Eestit 2015. aastal ka Eurovisioonil koos Stig Rästaga looga «Goodbye to Yesterday». 2018. aastal liitus Elina plaadifirmaga Universal Music ning on jätkamas oma muusikukarjääri eestikeelsete lugudega.

Elina Born. FOTO: TAIRO LUTTER/PM/SCANPIX BALTICS

Laura Põldvere, 1475 €

Laura Põldvere ehk artist nimega lihtsalt LAURA Laura nimi kõlab tuttavalt. Ta on võitnud peaaegu kõik võimalikud laulukonkursid ning edukalt figureerinud muusikamaailmas nii jazz-, eksperimentaal- kui popartistina. Viimasena lausa niivõrd edukalt, et temast on saanud möödunud aastakümne enimmängitud artist Eestimaa raadiojaamades. Kahtlematult muljetavaldav fakt, kuid Laura ei ole lasknud end sellest häirida. Tema peamine tegutsemapanev jõud on kannatamatu soov saada paremaks ning pakkuda kuulajatele mitmekülgset muusikat

Lauljatar Laura Põldvere. FOTO: Kuvatõmmis videost

Getter Jaani, 1420 €

Getter Jaani tähelend algas «Eesti otsib Superstaari» telesaatest. Selle saate ajaloo noorima finalistina jäi ta silma kui särav päikesetüdruk ning oli kohtunike lemmikuks. Pärast seda alustas ta värske artistina koostööd agentuuriga Moonwalk. Eestit 2011. aasta Eurovisioni lauluvõistlusel esindanud noor lauljatar on tänaseks välja andnud neli stuudioalbumit ning kogub üha kuulsust ka rahvusvahelisel muusikamaastikul.

Getter Jaani. FOTO: Pressimaterjalid

Eleryn, 1409 €

Eleryn on 22 aastane lauljatar, kes alustas oma soolokarjääri 2017. aasta kevadel, mil ilmus tema esimene singel «Möödapääsmatu». Koostöös Eleryniga oleme välja töötanud 90 minutilise kaasahaarava ja hoogsa kontsertkava, mis on sobilik kliendiüritustele, jõulupidudele, juubelitele, ettevõtte suvepäevadele ja konverentsidele. Eleryni bänd loob sündumusele positiivse emotsiooni ja rõõmsa meeleolu. Lisaks noorele, energiast pakatavale artistile on laval profesionaalsetest muusikutest koosnev bänd. Samuti lisavad showle effekti juurde kuumad tantsijatarid, kes kannavad silmapaistvalt kauneid kostüüme. Kava sisaldab nii moodsaid hitte raadioedetabelitest kui ka vanemaid pärle, mis on kõigile teada-tuntud. Laulud kõlavad nii eesti kui ka inglise keeles.

Eleryn FOTO: promo

Jana Kask, 1200 €