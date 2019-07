Püssid pildid: kirverünnakus käe kaotanud 26-aastane venelanna on oma seksuaalsuse otsinguil

«Pärast 11. detsembri tragöödiat tundus mulle, et ma pole enam atraktiivne,» alustas Gratšova. «Ma olin tüdruk, kellel polnud ühtki otsest viga (üks vistrik iga kahe kuu tagant ei loe), aga muutusin tüdrukuks, kellel puudub käsi ning vasakul käel ja jalal on palju arme,» jätkas ta.

Gratšova tunnistas, et pole oma välimusega endiselt lõplikult rahu teinud. «Vahel mind häirib, et mu vasak käsi on pontsakas ja armidest sinine, must protees teise käe otsas ei sobi hästi sinise kleidiga ning lühikeses seelikus on näha suurt armi mu jalal,» kirjutas naine.