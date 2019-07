Bulgaarias leiti «vampiirvürst» Dracula suurtükikuule

Need kivikuulid leiti Doonau ääres asuvast Svishtovi kindlusest, mille Valahhia vürst vallutas oma vihavaenlaste osmanite käest, teatab yle.fi.

Säilinud on kiri, milles Vlad III Dracula teatab oma võidust Ungari kuningale Matthias I (1443 – 1490).

Keskaegne joonistus, mille on kujutatud Valahhia vürsti Vlad Teivastajat ja hukatuid

Svishtovi kindluse väljakaevamisi juhtinud arheoloog Nikolai Ovtšarov sõnas, et on mitmeid ajaloolisi dokumente, mis tõestavad, et Vlad III Dracula piiras ja vallutas nimetatud kindluse.