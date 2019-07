Video: Austraalias leiti putukamaailma «Öökuningas»

Teadlaste sõnul eelistavad selle liigi esindajad jahedat aega, nad jätavad «koletise» mulje, kuna neil on piigisarnased karvad ning nad saavad paralüseerida teisi putukaid, teatab bbc.co.uk.

Tegemist on umbes 1-sentimeetriste putukatega, keda leidub talvisel ajal Lääne-Austraalias.

Austraalias avastatud uus kägukärblane sai teadusnimetuse Paramonovius nightking menusarja «Troonide mäng» pahalase Öökuninga järgi FOTO: EPA/Scanpix

Selle putukamaailma «Öökuninga» leidsid 2012 kaks anonüümseks jääda soovinud haarastusentomoloogi Wandoo rahvuspargist.

Nad näitasid leitud putukat Austraalia teadusorganisatsiooni (CSIRO) esindajale Xuankun Li’le, kes koos oma kolleegidega uuris leidu ja nad kinnitasid 2018, et tegemist on uue liigiga. Kuna Xuankun on suur «Troonide mängu» fänn, siis otsustas ta anda uuele liigile Öökuninga järgi nime.

Öökuningas (Vladimir Furdik) lendamas seitsmenda hooaja lõpul jäädraakoniga FOTO: / AP/Scanpix

«Troonide mängus» on Öökuningal oma armee, elavad surnud ehk zombid. Öökuningas suutis tapetud inimesed zombideks muuta ja oma armeed sellega suurendada.

Teadlaste sõnul ei jää uue putukaliigi esindajad Öökuningale alla ja suudavad oma ohvreid samuti zombideks muuta.

Austraalia entomoloogi Bryan Lessardi sõnul munevad selle liigi emased esindajad oma munad teistele putukatele. Kui arenevad vastsed, siis nad kahjustavad peremeesorganismi, muutes ta elavaks surnuks.

«Need putukad on nagu Öökuningas. See, mis menukas seriaalis näha oli, on looduses tegelikult olemas,» tõdes Lessard.

Teadlane jätkas, et kui Öökuningal on peas sarved või ogad, siis neil kägukärblastel on teravad ja pikad karvad ning nad mõlemad eelistavad talve ja külma.

Lessard lisas, et selle liigi esindajad sarnanevad mõnevõrra kimalastega ja selle tõttu oli neid raske kindlaks teha. Need kägukärblased ei paku lindudele huvi, kuna linnud peavad neid kimalasteks, kes võivad nõelata.