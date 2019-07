Näitleja Heino Seljamaa poeg on leitud!

Elu24 võttis Heinoga eile ühendust, et uurida, millal ta pojaga viimati rääkis. Heino sõnas, et rääkis pojaga viimati jaanipäeva paiku, 25. juunil. Ta sai poja kadumisest teada üleeile õhtul, kui poisi ema teatas, et Orm on kadunud.