Pereema entusiastlik vibraatori arvustus: olen päris kindel, et kaotasin teadvuse

Naine, kelle kasutajanimi on Express7976, kirjutas selle aasta aprillis sisuka arvustuse Tracy Dog vibraatori kohta. Naine pani arvustuse pealkirjaks: «Ossa, lihtsalt... ossa.»

Ta alustab tunnistades, et luges paljusid arvustusi ning tal olid toote osas kõrged ootused. «Aga, kuna hind oli alla 50 dollari, ei oleks ma üllatunud, kui toode oleks lihtsalt tavapärane olnud,» kirjeldab pereema algselt. «Mõned mu sõbrad ostsid selle hiljuti ja rääkisid selle võimekusest. Nad hoiatasid, et ma peaks päeva vabaks võtma, palju vett jooma ja kindlasti venitus harjutusi tegema.»

Toode saabus naise koduuksele 2 päeva pärast tellimist, kuid vajas enne kasutust kaks ja pool tundi laadimist. Naine kirjeldab, kuidas ta kannatamatult ootas, samal ajal, kui lapsed koolis olid, et vibraatori tuluke põlema läheks.

Vibraatoril on 10 erinevat levelit ning 10 mustrit. Lisaks on sellel vaakumilaadne funktsioon, mida arvustuse kirjutanud ema ei osanud millegagi võrrelda. Samas oli ta valmis kõike proovima.

Naine jätkab kirjeldamist, kuidas ta vibraatorit esimest korda kasutas. Ta seletab lühidalt, et proovis erinevaid funktsioone ning vajutas lisaks ka vaakumi funktsioonile. «Vähemalt nii ma arvan, et ma tegin, sest ma olen päris kindel, et kaotasin teadvuse,» kirjeldab ema rahulolevalt. «Mu jalad kadusid alt nagu kitsel, kes minestas pärast ehmumist.»