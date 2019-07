Näitleja Heino Seljamaa palub abi Rootsi muusikafestivalil kadunud poja leidmiseks

«Kas võiksite tema sõpradele postitada, et iga teade tema kohta on mulle väga oodatud,» palus murelik isa.

Elu24 võttis Heinoga ka ise ühendust, et uurida, millal ta pojaga viimati rääkis. Heino sõnas, et rääkis pojaga viimati jaanipäeva paiku, 25. juunil. Ta sai poja kadumisest teada eile õhtul, kui poisi ema teatas, et Orm on kadunud.